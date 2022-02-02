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Маршрутку вынесло на встречную: в ДТП в Днепре погиб 49-летний пассажир автобуса

Наташа Тарчевська редактор ленты
Маршрутку вынесло на встречную: в ДТП в Днепре погиб 49-летний пассажир автобуса

В Днепре произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В аварии погиб 49-летний пассажир автобуса.

Инцидент произошел утром 2 февраля на улице Передовой, что в Амур-Нижнеднепровском районе.

В ДТП столкнулись грузовик DAF с полуприцепом и маршрутка №4 марки Mercedes Sprinter. По предварительным данным, заднюю часть микроавтобуса вынесло на полосу встречного движения, в результате чего она врезалась в фуру.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 49-летнего пассажира маршрутки. Еще один пассажир был госпитализирован с телесными повреждениями. Оба водителя в результате ДТП серьезные травмы не получили.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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