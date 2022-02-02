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Маршрутку винесло на зустрічну: в ДТП у Дніпрі загинув 49-річний пасажир автобуса

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Маршрутку винесло на зустрічну: в ДТП у Дніпрі загинув 49-річний пасажир автобуса

У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участі маршрутки та вантажівки. В аварії загинув 49-річний пасажир автобуса.

Інцидент стався вранці 2 лютого на вулиці Передовій, що в Амур-Нижньодніпровському районі.

В ДТП зіткнулися вантажівка DAF з напівпричепом та маршрутка № 4 марки Mercedes Sprinter. За попередніми даними, задню частину мікроавтобуса винесло на смугу зустрічного руху, внаслідок чого вона врізалася у фуру.

Медики, що прибули на виклик, констатували смерть 49-річного пасажира маршрутки. Ще одного пасажира госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Обидва водії внаслідок ДТП серйозних травм не зазнали.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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