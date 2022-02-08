Перелом ключицы и синяки: в Хмельницком водитель на зебре сбил 8-летнюю девочку

В Хмельницком водитель на полной скорости сбил 8-летнюю девочку. С переломом ключицы ребенка госпитализировали.

Инцидент произошел вечером 7 февраля на улице Казацкой в ​​микрорайоне Дубово. Установлено, что девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Именно тогда 41-летний мужчина, находясь за рулем Skoda Octavia, совершил наезд на ребенка.

По предварительным данным, именно он и вызвал для девочки скорую помощь.

Когда на место происшествия прибыла полиция, автомобиль подозреваемого был помещен на арест-площадку. Был ли 41-летний мужчина пьяным на момент совершения ДТП, установят в ближайшее время.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Выясняются все обстоятельства происшествия.