Перелом ключиці і синці: у Хмельницькому водій на зебрі збив 8-річну дівчинку

У Хмельницькому водій на повній швидкості збив 8-річну дівчинку. З переломом ключиці дитину госпіталізували.

Інцидент стався ввечері 7 лютого на вулиці Козацькій, що в мікрорайоні Дубове. Встановлено, що дівчинка переходила дорогу пішоходним переходом.

Саме тоді 41-річний чоловік, перебуваючи за кермом Skoda Octavia, скоїв наїзд на дитину.

За попередніми даними, саме він і викликав для дівчинки швидку допомогу.

Коли на місце події прибула поліція, автомобіль підозрюваного було поміщено на арештмайданчик. Чи був 41-річний чоловік п’яним на момент скоєння ДТП, мають встановити найближчим часом.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККК України. Усі обставини події з’ясовуються.