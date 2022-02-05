В Запорожье водитель мини-кроссовера Renault сбил несовершеннолетнюю девочку. Ребенок находится в реанимации.

Инцидент произошел вечером 4 февраля в Шевченковском районе города. На перекрестке улиц Магистральная и Иванова автомобиль Renault Captur, игнорируя красный свет светофора, на полной скорости наехал на девочку 2004 года рождения.

В это время она как раз переходила дорогу на зеленый сигнал для пешеходов. В результате удара девочку отбросило на асфальт, где она оставалась лежать до приезда скорой.

С серьезными травмами головы пострадавшую госпитализировали. Приходила ли она в сознание после ДТП, не сообщается.

Переходила на зеленый свет: в Запорожье пенсионер сбил несовершеннолетнюю девочку / 2 фотографии

Что говорят в полиции

Водителем, сбившим несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, оказался 67-летний мужчина.

Он согласился пройти тест на обнаружение алкоголя в крови, и его результаты подтвердили, что на момент ДТП мужчина был трезв. Почему он проигнорировал красный свет светофора, водитель объяснить не смог.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие тяжести телесные повреждения) УК Украины.

За совершенное пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет. Также суд может дополнительно лишить его водительских прав на три года. Досудебное расследование продолжается.