В Ровенской области задержали 48-летнего мужчину, который избивал и угрожал родному отцу расправой. Домашнему насильнику может грозить от трех до семи лет за решеткой.

Инцидент произошел вечером 7 февраля в селе Новоукраинка. В полицию позвонил пожилой дедушка и попросил о защите от собственного сына.

Приставлял дуло к виску: на Ровенщине пьяный мужчина хотел убить родного отца / 3 фотографии

В доме, где проживает семья, правоохранители обнаружили пьяного 48-летнего мужчину. Он продолжал вести себя грубо и агрессивно, трепая на глазах полиции отца за одежду.

Во время задержания из рук горе-сына был изъят пистолет с признаками переработки под стрельбу пулями травматического действия. Также полицейские обнаружили три патрона снаряженные резиновыми пулями в магазине и один — в патроннике.

77-летний отец задержанного признался, что уже не впервые терпит обиды сына, который не первый год злоупотребляет алкоголем.

Уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины. Более подробная правовая оценка инцидента будет дана по результатам баллистической экспертизы.

Кроме этого, на мужчину был составлен админпротокол по ч.1 ст.173-2 (Совершение домашнего насилия) КУоАП.