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Приставляв дуло до скроні: на Рівненщині п’яний чоловік хотів вбити рідного батька

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Приставляв дуло до скроні: на Рівненщині п’яний чоловік хотів вбити рідного батька

У Рівненській області затримали 48-річного чоловіка, який лупцював та погрожував рідному батьку розправою. Домашньому насильнику може загрожувати від трьох до семи років за ґратами.

Інцидент стався ввечері 7 лютого у селі Новоукраїнка. До поліції зателефонував літній дідусь і попросив про захист від власного сина.

Приставляв дуло до скроні: на Рівненщині п’яний чоловік хотів вбити рідного батька / 3 фотографии

У будинку, де мешкає родина, правоохоронці виявили п’яного 48-річного чоловіка. Він продовжував поводитися грубо та агресивно, шарпаючи на очах поліції батька за одяг.

Під час затримання з рук горе-сина було вилучено пістолет з ознаками переробки під стрільбу кулями травматичної дії. Також поліцейські знайшли три патрони, споряджені гумовими кулями, в магазині та один — в патроннику.

77-річний батько затриманого зізнався, що вже не вперше терпить образи сина, який зловживає алкоголем.

Кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК України. Більш детальну правову оцінку інциденту буде надано за результатами балістичної експертизи.

Окрім цього, на чоловіка було складено адмінпротокол за ч.1 ст.173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Depositphotos

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