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Снимал процесс на телефон: на Ровенщине насильник 10-летней падчерицы получил пожизненное

Наташа Тарчевська редактор ленты
Снимал процесс на телефон: на Ровенщине насильник 10-летней падчерицы получил пожизненное

Прокуратура в Верховном Суде отстояла пожизненное заключение 32-летнему мужчине, который месяцами развращал и насиловал свою 10-летнюю падчерицу.

Полгода назад он пытался обжаловать приговор в апелляционную и кассационную инстанцию, однако суд его обращение не удовлетворил.

Инцидент произошел в Острожском районе Ровенской области. Мужчина систематически насиловал и совершал ряд других развратных действий в отношении дочери своей сожительницы с января по май 2020 года.

Мать девочки заявляла на суде, что ничего об этом не знала, и ребенок не рассказывал о насилии со стороны отчима.

Впервые она убедилась в этом только тогда, когда случайно увидела в телефоне мужчины видеозаписи, где он в обнаженном виде насилует дочь в их доме.

Согласно материалам дела, именно тогда она решила обратиться в полицию.

Уголовное производство было открыто сразу по трем статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 156 (ращение малолетней членом семьи);
  • ч. 6 ст. 153 (сексуальное насилие);
  • ч. 6 ст. 152 (Изнасилование).

Пока длилось следствие и судебное разбирательство дела, мужчина признал свою вину частично, однако при принципиальной позиции прокуратуры в Верховном Суде наказание в виде пожизненного лишения свободы было оставлено в силе.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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