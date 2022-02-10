Знімав процес на телефон: на Рівненщині ґвалтівник 10-річної падчерки отримав довічне

Прокуратура у Верховному Суді відстояла довічне ув’язнення покарання 32-річному чоловіку, який місяцями розбещував і ґвалтував свою 10-річну падчерку.

Півроку тому він намагався оскаржити вирок до апеляційної та касаційної інстанції, однак суд його звернення не задовольнив.

Інцидент стався в Острозькому районі Рівненської області. Чоловік систематично ґвалтував та здійснював низку інших розпусних дій щодо доньки своєї співмешканки з січня по травень 2020 року.

Матір дівчинки заявляла на суді, що нічого про це не знала, і дитина не розповідала про насильство з боку вітчима.

Вперше вона переконалася у цьому лише тоді, коли випадково побачила в телефоні чоловіка відеозаписи, де він в оголеному вигляді ґвалтує доньку у їхньому ж помешканні.

Згідно з матеріалами справи, саме тоді вона вирішила звернутися до поліції.

Кримінальне провадження було відкрито відразу за трьома статтями КК України:

ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої членом родини);

ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство);

ч. 6 ст. 152 (Зґвалтування).

Поки тривало слідство і судовий розгляд справи, чоловік визнав свою вину частково, однак за принципової позиції прокуратури у Верховному Суді покарання у вигляді довічного позбавлення волі було залишено в силі.