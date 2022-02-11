Километровый столб дыма: в Италии снова произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия снова начал извергаться самый активный вулкан Европы – Этна. Столб вулканического пепла поднялся на высоту 10 тыс. метров.

Издание Volcano Discovery отмечает, что аэропорт в Катании продолжает работать в обычном режиме, и выбросы пепла не повлияли на его работу. Из-за вулканического облака для авиации введен красный уровень тревоги.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0 — Boris Behncke (@etnaboris) February 10, 2022

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что из кратера извергается лава, а выбрасывающие ее на поверхность толчки становятся более интенсивными. Потоки лавы продвинулись уже на сотню метров.

Активность усилилась около 13.30 по местному времени, сопровождаясь сильным сигналом вулканического толчка, расположенного на высоте 2 800 м, что указывает на быстрый поток магмы к поверхности.

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В 14.32 по местному времени лава начала заливать край кратера юго-восточного направления и выходить на юго-западные склоны.

Вулкан Этна – самый высокий и активный вулкан Европы. В горе Этна находится от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Из-за своей постоянной активности ООН назвала Этну вулканом десятилетия. В 2013 году он был добавлен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Когда Этна успокаивается, местное население устраивает фестивали блюзовой музыки.

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Источник: Volcano Discovery