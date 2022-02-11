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Кілометровий стовп диму: в Італії знову сталося виверження вулкана Етна

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вулкан Етна - виверження

На італійському острові Сицилія знову почав вивергатися найактивніший вулкан Європи – Етна. Стовп вулканічного попелу піднявся на висоту 10 тис. метрів.

Видання Volcano Discovery зазначає, що аеропорт у Катанії продовжує працювати у звичному режимі, і викиди попелу не вплинули на його роботу. Через вулканічну хмару для авіації запроваджено червоний рівень тривоги.

Наразі повідомлень щодо постраждалих не надходило.

Зазначається, що з кратера вивергається лава, а поштовхи, які викидають її на поверхню, стають інтенсивнішими. Потоки лави просунулися вже на сотню метрів.

Активність посилилася близько 13.30 за місцевим часом, супроводжуючись сильним сигналом вулканічного поштовху, розташованого на висоті 2 800 м, що вказує на швидкий потік магми до поверхні.

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О 14.32 за місцевим часом лава почала заливати край кратера південно-східного напрямку і виходити на південно-західні схили.

Вулкан Етна – найвищий та активний вулкан Європи. У горі Етна міститься від 200 до 400 вулканічних кратерів. У середньому що три місяці один із них викидає потоки лави. Через свою постійну активність ООН назвала Етну вулканом десятиліття. У 2013 році його додали до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Коли Етна заспокоюється, місцеве населення влаштовує фестивалі блюзової музики.

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Джерело: Volcano Discovery

Фото: Getty Images

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