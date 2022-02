На італійському острові Сицилія знову почав вивергатися найактивніший вулкан Європи – Етна. Стовп вулканічного попелу піднявся на висоту 10 тис. метрів.

Видання Volcano Discovery зазначає, що аеропорт у Катанії продовжує працювати у звичному режимі, і викиди попелу не вплинули на його роботу. Через вулканічну хмару для авіації запроваджено червоний рівень тривоги.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0

— Boris Behncke (@etnaboris) February 10, 2022