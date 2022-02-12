В Волынской области загорелся огонь в трехэтажном здании торгово-офисного назначения. В пламени едва не погибли четыре ребенка и один взрослый.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в поселке городского типа Маневичи между первым и вторым этажом дома. Вскоре дым распространился на верхние этажи.

В комнате на третьем этаже осталось четверо детей и взрослая женщина. В ГСЧС отметили, что малыши испугались, потому что пути для эвакуации были заполнены дымом.

Спасатели установили в окно верхнего этажа пожарную лестницу, с помощью которой детей и женщину удалось спасти, защитив их органы дыхания мокрой тканью.

В службе рассказали, что спасли троих малышей 2015 года рождения и одного ребенка 2014 года рождения. К счастью, никто из них не пострадал, родители забрали своих детей домой.

Специалисты и правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины пожара в поселке городского типа Маневичи на Волыни.