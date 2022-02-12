У Волинській області спалахнув вогонь у триповерховій будівлі торгово-офісного призначення. У полум’ї ледь не загинули четверо дітей та один дорослий.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася у селищі міського типу Маневичі між першим та другим поверхом будинку. Згодом дим розповсюдився на верхні поверхи.

У кімнаті на третьому поверсі залишилися четверо дітей та доросла жінка. У ДСНС зазначили, що малюки злякалися, тому що шляхи для евакуації були заповнені димом.

Рятувальники встановили до вікна верхнього поверху пожежну драбину, за допомогою якої дітей та жінку вдалося врятувати, захистивши їхні органи дихання мокрою тканиною.

У службі розповіли, що врятували трьох малюків 2015 року народження та одну дитину 2014 року народження. На щастя, ніхто з них не постраждав, батьки забрали своїх дітей додому.

Наразі фахівці та правоохоронці з’ясовують всі обставини та можливі причини пожежі у селищі міського типу Маневичі на Волині.