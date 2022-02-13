Самолет украинского лоукостера SkyUp вынужденно приземлился в Кишиневе из-за запрета влетать в авиапространство Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании SkyUp.

Самолет выполнял рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) – Борисполь (Украина). Однако до Киева он не долетел, а по требованию владельца воздушного судна совершил вынужденную посадку в Кишиневе (Молдова).

Запрет влетать в воздушное пространство Украины выдал лизингодатель, являющийся резидентом Ирландии.

– 12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев, — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Поэтому в SkyUp были вынуждены договариваться о посадке самолета в аэропорту Кишинева – ближайшем к территории Украины.

В авиакомпании заверили, что организовали трансфер в Киев для 175 пассажиров, а также снабдили их питанием. Это было осуществлено в координации с посольством Украины в Молдове.

Как рассказала в Instagram Stories одна из пассажирок, исполнительный директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева, пассажирам сообщили о том, что самолет сядет в Кишиневе, за два часа до запланированного приземления в аэропорту Борисполь.

– Сообщили, что лизингодатель борта не готов рисковать самолетом и потому он не позволяет залетать в воздушное пространство Украины. Посадили в Кишиневе, отсюда автобусами в Киев, – проинформировала Руднева.

Что говорят в МИД Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил Фактам ICTV, что украинское посольство в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета SkyUp.

– Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание, – подчеркнул Николенко.

По его словам, украинцев доставят в Киев наземным транспортом. С этой целью в Кишинев прибыли четыре автобуса, которые в течение часа отправятся в Украину.

В МИД подчеркнули, что держат эту ситуацию на особом контроле.

Накануне появилась информация, что известная нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину. По информации СМИ, такое решение было принято на фоне призывов правительства Нидерландов к своим гражданам покинуть территорию Украины из-за угрозы эскалации со стороны РФ.

Источник: SkyUp