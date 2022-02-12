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Факты / Украина / Общество

Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину — СМИ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину — СМИ

Известная нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину. В настоящее время ее представители не дали никаких советов клиентам, чьи рейсы были отменены.

Как сообщают СМИ, такое решение было принято на фоне призывов правительства Нидерландов к своим гражданам покинуть территорию Украины.

По предварительной информации, KLM прекратила полеты в нашу страну с субботы, 12 февраля.

Планируемый на сегодня рейс уже отменен. Когда компания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно.

За дополнительными консультациями представитель KLM посоветовал обратиться туристам в Министерство иностранных дел Нидерландов.

Он также отметил, что компания перестала летать над оккупированным Крымом и восточными регионами Украины, начиная с 2014 года.

Салливан призвал американцев покинуть Украину

О том, что Белый дом призвал американцев покинуть Украину, стало известно 11 февраля.

Джейк Салливан в своем заявлении предупредил граждан США, чтобы они вернулись домой в течение одного-двух дней.

В то же время он добавил, что официальный Вашингтон не видит необходимости в том, чтобы отправлять военных в Украину для эвакуации своих граждан.

Источник: NOS

Фото: Depositphotos

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