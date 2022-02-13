Літак SkyUp приземлився в Кишиневі через заборону летіти в Україну: що відомо

Літак українського лоукостера SkyUp вимушено приземлився в Кишиневі через заборону влітати в авіапростір України.

Про це поінформували в пресслужбі компанії SkyUp.

Літак виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) – Бориспіль (Україна). Проте до Києва він не долетів, а на вимогу власника повітряного судна здійснив вимушену посадку в Кишиневі (Молдова).

Заборону влітати в повітряний простір України видав лізингодавець, який є резидентом Ірландії.

– 12 лютого 2022 року лізингодавець – резидент Ірландії – повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва, – наголосили в пресслужбі авіакомпанії.

Через це у SkyUp були змушені домовлятися про посадку літака в аеропорту Кишинева – найближчому до території України.

В авіакомпанії запевнили, що організували трансфер до Києва для 175 пасажирів, а також забезпечили їх харчуванням. Це було здійснено в координації з посольством України в Молдові.

Як розповіла в Instagram Stories одна з пасажирок, виконавча директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, пасажирам повідомили про те, що літак сяде у Кишиневі, за дві години до запланованого приземлення в аеропорту Бориспіль.

– Повідомили, що лізингодавець борту не готовий ризикувати літаком і тому він не дозволяє залітати в повітряний простір України. Посадили у Кишиневі, звідси автобусами до Києва, – поінформувала Руднєва.

Що кажуть в МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив Фактам ICTV, що українське посольство в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака SkyUp.

– Українські консули нині перебувають в аеропорту разом зі громадянами, взаємодіють із авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування, – наголосив Ніколенко.

За його словами, українців доставлять до Києва наземним транспортом. З цією метою до Кишинева прибули чотири автобуси, які протягом години вирушать до України.

У МЗС наголосили, що тримають цю ситуацію на особливому контролі.

Напередодні з’явилася інформація, що відома нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України. За інформацією ЗМІ, таке рішення було ухвалено на тлі закликів уряду Нідерландів до своїх громадян залишити територію України через загрозу ескалації з боку РФ.

Джерело: SkyUp