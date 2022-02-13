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Факты / Происшествия

Под Черкассами откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков

Юля Захарченко редактор ленты
Под Черкассами откололась льдина, на которой находилось до 200 рыбаков

В Черкасской области возле села Москаленки на реке Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков.

По данным Государственной службы по чрезвычайной ситуации, позвонил рыбак, который рассказал о льдине на траверсе насосной станции. Она дрейфовала в направлении Полтавской области.

Спасатели смогли доставить двумя рыболовными баркасами около 70 человек, также ориентировочно 100 человек самостоятельно пешком дошли до берега.

К счастью, никто не пострадал во время откола льдины. В больницах не зафиксировали обращений за медицинской помощью.

В спасательной службе отметили, что запрещено выходить на лед во время неустойчивой морозной температуры. При таянии замерзших рек или водоемов можно провалиться под лед.

Кроме того, нельзя выходить на лед во время темного времени суток или при плохой видимости из-за осложненных погодных условий. Эти простые правила помогут украинцам сохранить здоровье и жизнь.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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