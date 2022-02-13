Під Черкасами відкололася крижина, на якій перебувало до 200 рибалок

У Черкаській області біля села Москаленки на річці Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.

За даними Державної служби з надзвичайної ситуації, зателефонував рибалка, який розповів про крижину на траверсі насосної станції. Вона дрейфувала у напрямку Полтавської області.

Рятувальники змогли доставити двома риболовецькими баркасами близько 70 людей, також орієнтовно 100 людей самостійно пішки дійшли до берега.

На щастя, ніхто не постраждав під час відколу крижини. У лікарнях не зафіксували звернень за медичною допомогою.

У рятувальній службі наголосили, що заборонено виходити на лід під час нестійкої морозної температури. Під час танення замерзлих річок чи водойм можна провалитися під кригу.

Крім того, не можна виходити на лід під час темного часу доби або за поганої видимості через ускладнені погодні умови. Ці прості правила допоможуть українцям зберегти здоров’я та життя.