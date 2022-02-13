Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Під Черкасами відкололася крижина, на якій перебувало до 200 рибалок

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Черкасами відкололася крижина, на якій перебувало до 200 рибалок

У Черкаській області біля села Москаленки на річці Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.

За даними Державної служби з надзвичайної ситуації, зателефонував рибалка, який розповів про крижину на траверсі насосної станції. Вона дрейфувала у напрямку Полтавської області.

Рятувальники змогли доставити двома риболовецькими баркасами близько 70 людей, також орієнтовно 100 людей самостійно пішки дійшли до берега.

На щастя, ніхто не постраждав під час відколу крижини. У лікарнях не зафіксували звернень за медичною допомогою.

У рятувальній службі наголосили, що заборонено виходити на лід під час нестійкої морозної температури. Під час танення замерзлих річок чи водойм можна провалитися під кригу.

Крім того, не можна виходити на лід під час темного часу доби або за поганої видимості через ускладнені погодні умови. Ці прості правила допоможуть українцям зберегти здоров’я та життя.

Читайте
У Коростишеві чоловік провалився під кригу, рятуючи свого домашнього улюбленця

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка