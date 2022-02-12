В Коростышеве мужчина провалился под лед, спасая своего домашнего любимца

В Житомирской области на реке мужчина провалился под лед при попытке спасти от гибели своего домашнего любимца. Он пытался сохранить жизнь своему псу.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, мужчина провалился в ледяную воду на реке Тетерев в Коростышеве.

Очевидцы выяснили, что житель хотел спасти свою собаку, которая провалилась под лед посреди реки. Однако мужчина сам попал в холодную воду на расстоянии около 5 м от берега.

Один из спасателей обвязался специальной веревкой, лег на тонкий лед и ползком долез до жителя. Еще два спасателя держали веревку и страховали его с берега.

Когда боец ​​спасательной службы смог добраться до пострадавшего, схватил его за руку и вытащил на поверхность. После этого другие спасатели подтащили их к берегу. В такой способ из ледяной воды достали и собаку.

В ГСЧС отметили, что спасательные работы продолжались около 20 мин. Для спасения привлекли пятерых людей из личного состава и одну единицу специальной техники.