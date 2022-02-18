Грелась в чужом сарае в 10 км от дома: на Ровенщине разыскали девятилетнюю девочку

В Ровенской области удалось разыскать девятилетнюю девочку, которая не вернулась домой после уроков. К поискам ребенка приобщились пол тысячи человек: школьницу нашли в 10 километрах от родного дома.

Инцидент произошел в Варасском районе. Девятилетняя Яна Гамарц проживает в деревне Малый Жолудск на хуторе, а в школу ходила пешком через поле, в соседнее село Большой Жолудск.

Вечером 17 февраля в полицию обратилась мать девочки, после чего сразу начались поиски. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что после уроков школьница направилась домой.

Один из свидетелей сообщил, что видел похожую девочку, которая шла по канаве в противоположном направлении. Дальше поиски ребенка продолжили, ориентируясь на маленькие следы.

— Именно они привели правоохранителей в село Полицы, а это ориентировочно почти в десяти километрах от села Большой Жолудск. Поисковики начали прочесывать территорию и дома, говорится в сообщении.

Кроме правоохранителей, на помощь прибыли кинологи, спецназовцы, нацгвардейцы, спасатели, лесоводы и даже жители соседних сел. Полиция использовала дрон с тепловизором.

Девочка спасена

Местные жители нашли девятилетнюю Яну около часу ночи. Испуганная девочка сидела на корточках и грелась в сарае одного из заброшенных домов.

— Напуганную и замерзшую полицейские одели в форменную куртку и на руках отнесли к автомобилю руководителя местной полиции, — говорится в сообщении.

В ту же ночь ребенка госпитализировали. По предварительным выводам медиков у девочки диагностировали переохлаждение и острую реакцию на стресс.

Уже утром 18 февраля родители унесли Яну домой, ее жизни ничего не угрожает. Кроме матери и отца, ее ждали еще семеро братиков и сестричек.