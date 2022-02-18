Грілася у чужому сараї за 10 км від дому: на Рівненщині розшукали дев’ятирічну дівчинку

У Рівненській області вдалося розшукати дев’ятирічну дівчинку, яка не повернулася додому після уроків. До пошуків дитини долучилися пів тисячі людей: школярку знайшли за 10 кілометрів від рідного дому.

Інцидент стався у Вараському районі. Дев’ятирічна Яна Гамарц проживає у у селі Малий Жолудськ на хуторі, а до школи ходила пішки через поле, у сусіднє село Великий Жолудськ.

Ввечері 17 лютого до поліції звернулася матір дівчинки, після чого відразу почалися пошуки. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження і з’ясували, що після уроків школярка попрямувала додому.

Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчинку, яка йшла понад канавою у протилежному напрямку. Далі пошуки дитини продовжили, орієнтуючись на її маленькі сліди.

– Саме вони привели правоохоронців до села Полиці, а це орієнтовно майже за десять кілометрів від села Великий Жолудськ. Пошуківці почали прочісувати територію та будинки, – йдеться у повідомленні.

Окрім правоохоронців, на допомогу прибули кінологи, спецпризначенці, нацгвардійці, рятувальники, лісівники і навіть жителі сусідніх сіл. Поліція використовувала дрон із тепловізором.

Дівчинку врятували

Місцеві мешканці знайшли дев’ятирічну Яну близько першої ночі. Перелякана дівчинка сиділа навпочіпки і грілася у сараї однієї із покинутих хат.

– Налякану та змерзлу поліцейські огорнули у формену куртку та на руках віднесли до авто керівника місцевої поліції, – йдеться у повідомленні.

Тієї ж ночі дитину госпіталізували. За попередніми висновками медиків, у дівчинки діагностували переохолодження та гостру реакцію на стрес.

Уже вранці 18 лютого батьки забрали Яну додому, її життю нічого не загрожує. Окрім матері і батька, на неї чекали ще семеро братиків і сестричок.