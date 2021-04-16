Голодный и заплаканный: подробности поисков мальчика на Киевщине и что грозит родителям

В селе Раговка Киевской области менее чем за сутки удалось разыскать пропавшего двухлетнего Богдана Униченка. Сейчас мальчик находится в больнице.
К поискам Богданчика присоединились сотни неравнодушных людей, а также спасатели, полиция и нацгвардейцы. Чтобы не пропустить ни единого участка территории, привлекли даже вертолет.
Выяснилось, что в тот день отец мальчика пошел в лес за дровами, а двухлетний сын побежал за ним.
Мужчина приказал малышу вернуться домой, но когда пришел во двор, понял, что ребенка нет. Когда в поиски Богданчика вмешалась полиция, история получила большую огласку.
В Раговку приехали более ста волонтеров, которые начали прочесывать территорию. Но с каждым часом шансы на спасение ребенка уменьшались.
Полицейские нашли мальчика в лесу в 4 км от родного села.
Почти сутки Богданчик бродил по полям и лесом: в ту ночь шел сильный дождь, а температура была всего 6 градусов.
— Он молча сидел на лужайке. Он обрадовался, пытался встать. Мы сразу надели на него куртку. Он весь мокрый, уставший, голодный, испуганный, — рассказал сотрудник полиции Киевщины Алексей Свердлов.
Пока двухлетнего Богданчика забрали в больницу на обследование, его родители дают показания в полиции.
Отца и мать могут наказать за халатность, но, вероятно, ограничатся лишь штрафом.
Исчезновение мальчика
О том, что в Киевской области пропал двухлетний мальчик, стало известно 14 апреля.
Информация о поиске ребенка появилась на сайте полиции, после чего быстро распространилась в местных и общеукраинских Telegram-каналам.
Поиски мальчика продолжались всю ночь и в течение дня 15 апреля.