Голодный и заплаканный: подробности поисков мальчика на Киевщине и что грозит родителям

В селе Раговка Киевской области менее чем за сутки удалось разыскать пропавшего двухлетнего Богдана Униченка. Сейчас мальчик находится в больнице.

К поискам Богданчика присоединились сотни неравнодушных людей, а также спасатели, полиция и нацгвардейцы. Чтобы не пропустить ни единого участка территории, привлекли даже вертолет.

Выяснилось, что в тот день отец мальчика пошел в лес за дровами, а двухлетний сын побежал за ним.

Мужчина приказал малышу вернуться домой, но когда пришел во двор, понял, что ребенка нет. Когда в поиски Богданчика вмешалась полиция, история получила большую огласку.

В Раговку приехали более ста волонтеров, которые начали прочесывать территорию. Но с каждым часом шансы на спасение ребенка уменьшались.











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Полицейские нашли мальчика в лесу в 4 км от родного села.

Почти сутки Богданчик бродил по полям и лесом: в ту ночь шел сильный дождь, а температура была всего 6 градусов.

— Он молча сидел на лужайке. Он обрадовался, пытался встать. Мы сразу надели на него куртку. Он весь мокрый, уставший, голодный, испуганный, — рассказал сотрудник полиции Киевщины Алексей Свердлов.

Пока двухлетнего Богданчика забрали в больницу на обследование, его родители дают показания в полиции.

Отца и мать могут наказать за халатность, но, вероятно, ограничатся лишь штрафом.

Исчезновение мальчика

О том, что в Киевской области пропал двухлетний мальчик, стало известно 14 апреля.

Информация о поиске ребенка появилась на сайте полиции, после чего быстро распространилась в местных и общеукраинских Telegram-каналам.

Поиски мальчика продолжались всю ночь и в течение дня 15 апреля.