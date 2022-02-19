Депутаты и представители иноСМИ попали под обстрел в районе ООС – Слуга народа

Спикер Слуги народа Юлия Палийчук заявила, что депутаты Верховной Рады, а также представители иностранных СМИ попали под обстрел в районе ООС.

– На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие, – говорится в заявлении.

О пострадавших или погибших информации нет.

Также об произошедшем написала у себя в телеграме нардеп Мария Мезенцева. Она уточнила, что депутаты и иноСМИ попали под “мощный артиллерийский обстрел” в районе поселка Новолуганское Донецкой области.

До этого Палийчук написала, что в район ООС прибыли председатель Слуг Давид Арахамия, глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, а также депутаты Марьяна Безугла и Юрий Мисягин.

Они должны были пообщаться с военными и передать им дроны.