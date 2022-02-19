Депутати та представники іноЗМІ потрапили під обстріл у районі ООС – Слуга народу

Речник Слуги народу Юлія Палійчук заявила, що депутати Верховної Ради, а також представники іноземних ЗМІ потрапили під обстріл у районі ООС.

– На одній із позицій народні депутати та представники закордонних ЗМІ потрапили під обстріл та були евакуйовані в укриття, – йдеться у заяві.

Про постраждалих чи загиблих інформації немає.

Також про подію написала у себе в телеграмі нардеп Марія Мезенцева. Вона уточнила, що депутати та іноЗМІ потрапили під “потужний артилерійський обстріл” у районі селища Новолуганське Донецької області.

До цього Палійчук написала, що до району ООС прибули голова Слуг Давид Арахамія, голова комітету Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич, а також депутати Мар’яна Безугла та Юрій Місягін.

Вони мали поспілкуватися з військовими і передати їм дрони.