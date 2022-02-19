Эскалация на Донбассе – попытка спровоцировать ВСУ — Данилов

Нынешняя эскалация на Донбассе – попытка спровоцировать наши Вооруженные Силы на ответные действия, заявил председатель Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Украина хочет мира и не намерена продвигаться на оккупированные территории силовым путем.

Данилов отметил, что Россия намеренно раздувает ситуацию в оккупированных Донецке и Луганске. Он подчеркнул, что украинские войска могут открывать огонь только в том случае, если будет угроза жизни наших защитников.

Также сам Данилов вместе с министрами и народными депутатами сегодня будут находиться на Донбассе, чтобы оценить ситуацию на передовой.

Никаких приказов на освобождение силовым путем наших территорий – ни одного такого приказа нет. Более того, по нашим данным, на сегодняшний день велика угроза того, что представители Российской федерации, которые там находятся будут провоцировать те или иные вещи, — Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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