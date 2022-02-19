Просил денег на водку: на Житомирщине будут судить мужчину, который проткнул мать ножом

В Житомирской области перед судом предстанет мужчина, едва не убивший родную мать. Когда пожилая женщина отказалась отдать сыну свою пенсию, он нанес матери серьезные ножевые ранения.

Инцидент произошел 18 декабря прошлого года в селе Моделев. Пьяный 51-летний мужчина пришел к матери домой и стал требовать деньги на собственные нужды. Когда она отказала, горе-сын схватил кухонный нож и ударил пожилую женщину в живот.

Пока мать стекала кровью на полу, он развернулся и пошел домой. Злоумышленника задержали уже через несколько часов: он никуда не убегал и признался в содеянном.

73-летняя женщина успела позвать на помощь соседей, и они сразу вызвали скорую. Пенсионерку госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости с поражением внутренних органов, однако медикам удалось спасти ее жизнь.

Что говорят в полиции

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. С момента избрания меры пресечения 51-летний мужчина находился в СИЗО.

В настоящее время досудебное расследование по делу завершено, и обвинительный акт был направлен в суд.

Если горе-сына признают виновным, ему грозит от пяти до восьми лет за решеткой.