Требовал секса и пенсии: в Тульчине изнасиловали бабушку, теперь она на инвалидной коляске

В Винницкой области арестовали 42-летнего мужчину, который извращенно изнасиловал одинокую пожилую женщину, после чего отобрал ее пенсию. После случившегося бабушка передвигается на инвалидной коляске.

Ужасный инцидент произошел в Тульчине. В тот день 74-летняя женщина случайно забыла закрыть дверь на замок и легла отдыхать. Именно тогда на пороге появился незнакомец, который уверенно вошел внутрь, словно к себе домой.

— Какой-то напал, изнасиловал ее, что ли, избил. Покалечил, говорят, что пальцы сломал, на руках гипс, — рассказал журналистам сосед пострадавшей.

42-летний незнакомец буквально набросился на бабушку, толкнул ее на пол и принялся наносить удары.

Что рассказала пострадавшая

Журналистам Чрезвычайных новостей 74-летняя Елена Петровна призналась, что испугалась незваного гостя, однако позвать на помощь не успела.

Закончив серию ударов, мужчина начал домогаться пенсионерку, после чего насиловал ее целый час.

Смотрю: кто-то заходит. Вы кто? А он: “А муж где? Где ваш муж? Где ваш муж? Где ваш муж?” И какое-то такое запутанное произношение. Я говорю: у меня его нет уже давно. Выходи, говорю, убирайся, откуда пришел, быстро. А он: бе-ме, бе-ме. И ко мне, и бросает меня на пол.

Я говорю: ну что же ты хочешь? А он: секса, секса. Боже мой, с кем? Я же старая бабуля, что ты делаешь… Он меня насиловал. Он меня на подушках таскал, душил, лицо закрывал, закрывал ротик. Он мне вставные зубы выбил, потом их еле нашли.

Когда мерзавец удовлетворил свои извращенные желания, Елена Петровна боялась единственного – сейчас он ее убьет. Однако незнакомец продолжил разговор и потребовал денег.

Без колебаний пенсионерка отдала ему последние три тысячи гривен, после чего насильник забрал ключи от ее дома и скрылся.

Что говорят в прокуратуре

42-летнего мужчину “по горячим следам” задержали прямо на автобусной остановке. Куда планировал ехать дальше, полицейским он не рассказал.

Выяснилось, что за пенсию своей жертвы мужчина успел купить только пачку сигарет. Незадолго после задержания суд избрал ему меру пресечения, и по меньшей мере два месяца насильник проведет в СИЗО.

— Наше ходатайство довольно в полном объеме. К нему применена мера пресечения сроком на 60 суток. В указанном уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия, — прокомментировали в прокуратуре.

По данным следователей, 42-летний мужчина уже неоднократно находился в местах лишения свободы. Сколько лет за решеткой ему может грозить теперь, станет известно позже.

Тем временем Елена Петровна после жестокого нападения передвигается на инвалидной коляске, у нее многочисленные раны и ушибы.

Единственное, что успокаивает женщину — ее обидчик уже за решеткой и в ближайшее время больше никому не сможет причинить вреда.