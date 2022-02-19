Просив грошей на горілку: на Житомирщині судитимуть чоловіка, який проштрикнув матір ножем

У Житомирській області перед судом постане чоловік, який мало не вбив рідну матір. Коли літня жінка відмовилася віддати сину свою пенсію, він завдав матері серйозних ножових поранень.

Інцидент стався 18 грудня минулого року у села Моделів. 51-річний чоловік прийшов до матері додому напідпитку і почав вимагати гроші на власні потреби. Коли вона відмовила, горе-син схопив кухонного ножа і вдарив літню жінку у живіт.

Поки матір стікала кров’ю на підлозі, він розвернувся і пішов до себе додому. Зловмисника затримали вже за декілька годин: він нікуди не тікав і зізнався у скоєному.

73-річна жінка встигла покликати сусідів на допомогу, і вони терміново викликали швидку. Пенсіонерку госпіталізували із проникаючим пораненням черевної порожнини з ураженням внутрішніх органів, однак медикам вдалося врятувати її життя.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. З моменту обрання запобіжного заходу 51-річний чоловік перебував у СІЗО.

Наразі досудове розслідування у справі завершено, і обвинувальний акт скерували до суду.

Якщо горе-сина визнають винним, йому загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.