Под Васильковом продолжается бой, из-за чего пожар нефтебазы не могут ликвидировать

Под городом Васильков в Киевской области продолжается бой за аэропорт, поэтому пожарные не могут приступить к тушению нефтебазы. В настоящее время удалось перекрыть поставку газа.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

– Российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в деревне Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может опрокинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа, – написал он.

Следует отметить, что пожар на нефтебазе в Василькове под Киевом может спровоцировать отравление воздуха формальдегидами. Огромный выброс этих вредных веществ способствует раковым заболеваниям.

Местным жителям и жителям рядом расположенных населенных пунктов советуют уезжать подальше или закрывать окна и не дышать отравленным воздухом.