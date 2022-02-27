Під Васильковом продовжується бій, через що пожежу нафтобази не можуть ліквідувати

Під містом Васильків у Київській області продовжується бій за аеропорт, тому пожежники не можуть приступити до гасіння нафтобази. Наразі вдалося перекрити постачання газу.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

– Російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва. Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа, – написав він.

Варто зазначити, що пожежа на нафтобазі у Василькові під Києвом може спровокувати отруєння повітря формальдегідами. Величезний викид цих шкідливих речовин сприяють раковим захворюванням.

Місцевим мешканцям та жителям поруч розташованих населених пунктів радять виїжджати подалі або закривати вікна та не дихати отруєним повітрям.