Пожар нефтебазы: жители Василькова должны отъехать как минимум на 5 км

В результате попадания вражеской ракеты в городе Васильков Киевской области горит нефтебаза. Местных жителей и людей, находящихся возле нефтебазы, срочно призывают отъехать от нее как минимум на 5 км, а по возможности – как можно дальше.

Масштабный пожар на нефтебазе в Василькове под Киевом может спровоцировать отравление воздуха формальдегидами. Под риск подпадают жители населенных пунктов, расположенных рядом.

На карте можно увидеть направление ветра по состоянию на 2.00.

Важно! Закрывайте окна – дым и опасные вещества от пожара в Василькове могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко подчеркнул, что это экологическая катастрофа. Огромный выброс разных формальдегидов способствуют раковым заболеваниям.

Эколог советует жителям рядом расположенных населенных пунктов выезжать подальше или закрывать окна и не дышать отравленным воздухом.