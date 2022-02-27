Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Пожар нефтебазы: жители Василькова должны отъехать как минимум на 5 км

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
пожар в Василькове

В результате попадания вражеской ракеты в городе Васильков Киевской области горит нефтебаза. Местных жителей и людей, находящихся возле нефтебазы, срочно призывают отъехать от нее как минимум на 5 км, а по возможности – как можно дальше.

Масштабный пожар на нефтебазе в Василькове под Киевом может спровоцировать отравление воздуха формальдегидами. Под риск подпадают жители населенных пунктов, расположенных рядом.

На карте можно увидеть направление ветра по состоянию на 2.00.

Важно! Закрывайте окна – дым и опасные вещества от пожара в Василькове могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко подчеркнул, что это экологическая катастрофа. Огромный выброс разных формальдегидов способствуют раковым заболеваниям.

Эколог советует жителям рядом расположенных населенных пунктов выезжать подальше или закрывать окна и не дышать отравленным воздухом.

Читайте
В Василькове продолжаются ожесточенные бои, горит нефтебаза – мэр Баласинович

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка