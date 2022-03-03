За день вражеские войска убили семерых мирных жителей Донецкой области: среди погибших есть дети

Российские войска уже восьмой день продолжают наносить ракетные удары на города и населенные пункты Украины. За последние сутки захватчики убили семеро мирных жителей (среди них есть трое детей) в Донецкой области.

По данным Национальной полиции, еще пятеро людей ранены, среди них есть один ребенок и два правоохранителя. Военные преступления вражеских войск задокументировали.

Российская Федерация продолжает расстреливать мирных жителей Донецкой и других областей Украины. Агрессоры обстреливают города из установок реактивной системы залпового огня Град, Смерч, Точка-У или тяжелой артиллерии.

За прошедшие сутки в результате обстрелов захватчиков пострадали 12 человек. По предварительным данным, среди погибших есть трое детей.

Враг повредил 23 местных объекта, накрыл огнем родильный дом, две школы, общежитие, продуктовый магазин, жилые дома.

Больше всего обстрелам подверглись Мариуполь, Мангуш, Волновахский район, населенные пункты на Авдеевском и Торецком направлениях.

Прокуратура открыла уголовные производства по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Граждан призывают быть осторожными и соблюдать комендантские часы.