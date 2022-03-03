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Факты / Происшествия

Российские войска нанесли ракетные удары по Чернигову: жилые дома повреждены

Юля Захарченко редактор ленты
Российские войска нанесли ракетные удары по Чернигову: жилые дома повреждены

Российские войска продолжают атаковать города и населенные пункты Украины. В этот раз агрессоры нанесли ракетные удары в центр Чернигова.

По данным Черниговской ОГА, ракеты вражеских войск попали в многоэтажный жилой массив, где живут мирные жители.

Фото: Черниговская ОГА

Немало многоквартирных домов повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, местами уничтожены стены и перекрытия.

В Черниговской ОГА отметили: поблизости нет никаких военных объектов, что в который раз свидетельствует об агрессивных намерениях российских войск.

Фото: Черниговская ОГА

Удары по жилым домам в Чернигове попали на видео. На одной из записей можно услышать, что прогремел сильный взрыв, после которого над городом поднялся черный дым.

Рядом расположены только больницы, несколько школ и детских садиков, десятки многоэтажек. На месте события работают спасатели.

В местной областной госадминистрации сообщили, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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