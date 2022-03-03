Российские войска продолжают атаковать города и населенные пункты Украины. В этот раз агрессоры нанесли ракетные удары в центр Чернигова.

По данным Черниговской ОГА, ракеты вражеских войск попали в многоэтажный жилой массив, где живут мирные жители.

Немало многоквартирных домов повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, местами уничтожены стены и перекрытия.

В Черниговской ОГА отметили: поблизости нет никаких военных объектов, что в который раз свидетельствует об агрессивных намерениях российских войск.

Удары по жилым домам в Чернигове попали на видео. На одной из записей можно услышать, что прогремел сильный взрыв, после которого над городом поднялся черный дым.

Рядом расположены только больницы, несколько школ и детских садиков, десятки многоэтажек. На месте события работают спасатели.

В местной областной госадминистрации сообщили, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.