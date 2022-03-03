За день ворожі війська вбили сімох мирних жителів Донеччини: серед загиблих є діти

Російські війська вже восьмий день продовжують завдавати ракетні удари на міста та населені пункти України. За останню добу загарбники вбили семеро мирних жителів (серед них є троє дітей) у Донецькій області.

За даними Національної поліції, ще п’ятьох людей поранили, серед них є одна дитина та два правоохоронці. Воєнні злочини ворожих військ задокументували.

Російська Федерація продовжує розстрілювати мирних жителів Донецької та інших областей України. Агресори обстрілюють міста з установок реактивної системи залпового вогню Град, Смерч, Точка-У або важкої артилерії.

За минулу добу внаслідок обстрілів загарбників постраждали 12 людей. За попередніми даними, серед загиблих є троє дітей.

Ворог пошкодив 23 місцеві об’єкти, накрив вогнем пологовий будинок, дві школи, гуртожиток, продуктову крамницю, житлові будинки.

Найбільше обстрілів зазнали Маріуполь, Мангуш, Волноваський район, населені пункти на Авдіївському та Торецькому напрямках.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Громадян закликають бути обережними та дотримуватися комендантської години.