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Авиаудар по больнице в Мариуполе: погибли три человека, среди них маленький ребенок

Марта Бондаренко редактор ленты
Авиаудар по больнице в Мариуполе: погибли три человека, среди них маленький ребенок

В результате вражеского авиаудара по больнице в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

После бомбежки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек: это дети, женщины, врачи.

Жертвами вражеского налета стали три человека, среди них и маленькая девочка.

— Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и мариупольцев! — отметили в горсовете.

Стоит отметить, что Россия планировала осуществить бомбардировку роддома в Мариуполе, озвучив эти планы за несколько часов до нападения. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Мариуполе “украинские нацбатальоны, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем боевые позиции”.

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Фото: Евгений Малолетка

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