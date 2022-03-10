В результате вражеского авиаудара по больнице в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

После бомбежки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек: это дети, женщины, врачи.

Жертвами вражеского налета стали три человека, среди них и маленькая девочка.

— Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и мариупольцев! — отметили в горсовете.

Стоит отметить, что Россия планировала осуществить бомбардировку роддома в Мариуполе, озвучив эти планы за несколько часов до нападения. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Мариуполе “украинские нацбатальоны, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем боевые позиции”.

Фото: Евгений Малолетка