Бомбардировка роддома в Мариуполе не случайна: в МИД РФ это подтвердили

Россия планировала осуществить бомбардировку роддома в Мариуполе, озвучив эти планы за несколько часов до нападения.

Перед тем, как была разбомблена родильная и детская больницы в Мариуполе, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в создании боевых позиций в больнице.

Спустя несколько часов — произошла бомбардировка больницы, соответственно нападение не было случайным.

На своем регулярном брифинге Мария Захарова заявила, что в Мариуполе “украинские нацбатальоны, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем боевые позиции”.

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После чего она добавила, что якобы имеются “многочисленные видео, опровергающие украинские фейки, подтверждающие преступления Киева против своих граждан, в изобилии находятся в открытом доступе.”

Видео и фото из больницы после бомбардировки ясно показывает, что там были и пациенты, и персонал, включая женщин на поздних сроках беременности, которых выносили из больницы.

Нападение России на роддом произошло несмотря на то, что Россия согласилась на 12-часовую паузу в военных действиях, чтобы дать возможность беженцам эвакуироваться из ряда городов и поселков.

В ночь на 10 марта в Госдепартаменте США заявили, что Россия распространяет ложь в информационном пространстве, о якобы создании биологического и химического оружия в Украине. Тем самым РФ хочет оправдать свое вторжение в Украину.