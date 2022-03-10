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Авіаудар по лікарні у Маріуполі: загинуло троє людей, серед них маленька дитина

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Авіаудар по лікарні у Маріуполі: загинуло троє людей, серед них маленька дитина

Внаслідок ворожого авіаудару по лікарні у Маріуполі загинули троє людей, серед них одна дитина.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Після бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей: це діти, жінки, лікарі.

Жертвами ворожого нальоту стали троє людей, серед них і маленька дівчинка.

– Війська Росії цілеспрямовано та безжалісно знищують мирне населення Маріуполя. Весь світ має знати про злочин Росії проти людства, проти України та проти маріупольців! – наголосили у міськраді.

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