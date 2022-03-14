В результате авиационного удара по телевышке в Ровенской области в селе Антополь 14 марта погибли девять человек, еще девять ранены. Об этом заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

— По состоянию на 18.00 девять погибших и девять раненых. Спасательные работы по расчистке завалов в результате утреннего обстрела телебашни до сих пор продолжаются, — сообщил он.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 15 единиц специальной техники ГСЧС и 90 человек личного состава спасателей.

А также 29 единиц техники и 136 человек от коммунальных служб и других предприятий и учреждений области. Теле- и радиосигнал в Ровенской области так и не возобновили.

Сегодня, 14 марта, российские захватчики нанесли авиаудар по телевизионной башне в селе Антополь на Ровенщине. В результате этого произошло разрушение телебашни и админпомещений.

Глава ОВА Виталий Коваль призвал жителей Ровенщины следить за официальными новостями в YouTube – онлайн-трансляции Единые новости на страницах украинских и местных телеканалов.

Источник: Виталий Коваль