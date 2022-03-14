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В Ровенской области враг нанес удар по телевышке — не работает теле- и радиовещание

Марта Бондаренко редактор ленты
В Ровенской области враг нанес удар по телевышке — не работает теле- и радиовещание

В результате вражеского авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. В настоящее время в области отсутствует теле- и радиовещание.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, в 5.20 в результате авиаудара произошло разрушение телебашни и админпомещений. На месте работают соответствующие службы.

О возможных жертвах авиаудара сообщат впоследствии. Глава Ровенской ОВ подчеркнул, что в регионе ситуация контролируемая.

Виталий Коваль призвал жителей Ровенской области следить за официальными новостями в YouTube – онлайн-трансляция Єдині новини на страницах украинских и местных телеканалов.

Кроме того, следует установить онлайн-приложение Радиодім. Его можно скачать из App Store, Google Play и App Gallery. Приложение работает без тарификации мобильного оператора.

Также можно использовать другие онлайн-радио.

— Загружайте приложение Радио Трек в App Store и Google Play. Местная радиостанция обнародует только официальные новости. По возможности используйте медиасервисы для просмотра телевидения и прослушивания аудио, таких как Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV и другие.

Также работают спутниковое телевидение и кабельные сети Триолан, Ланет, Воля и т.д.

Ранее в Ровенской области задержали троих человек, которые фотографировали блокпосты вблизи украинской воинской части.

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Фото: Pixabay

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