В результате вражеского авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. В настоящее время в области отсутствует теле- и радиовещание.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По его словам, в 5.20 в результате авиаудара произошло разрушение телебашни и админпомещений. На месте работают соответствующие службы.
О возможных жертвах авиаудара сообщат впоследствии. Глава Ровенской ОВ подчеркнул, что в регионе ситуация контролируемая.
Виталий Коваль призвал жителей Ровенской области следить за официальными новостями в YouTube – онлайн-трансляция Єдині новини на страницах украинских и местных телеканалов.
Кроме того, следует установить онлайн-приложение Радиодім. Его можно скачать из App Store, Google Play и App Gallery. Приложение работает без тарификации мобильного оператора.
Также можно использовать другие онлайн-радио.
— Загружайте приложение Радио Трек в App Store и Google Play. Местная радиостанция обнародует только официальные новости. По возможности используйте медиасервисы для просмотра телевидения и прослушивания аудио, таких как Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV и другие.
Также работают спутниковое телевидение и кабельные сети Триолан, Ланет, Воля и т.д.
Ранее в Ровенской области задержали троих человек, которые фотографировали блокпосты вблизи украинской воинской части.