Обновлено в 11.51. К Киевской городской государственной администрации уточнили, что в результате взрыва в жилом доме в Оболонском районе погиб один человек.

Обновлено в 8.39. В результате обстрела российскими войсками девятиэтажного жилого дома в Оболонском районе Киева погибли два человека.

Еще троих пострадавших госпитализировали, девяти — оказали помощь на месте. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 15 жителей и эвакуировали 63 человека. Сейчас поиски еще продолжаются.

Обстрел дома в Киеве на Оболони: один человек погиб, есть пострадавшие / 5 фотографий

Утром 14 марта в Оболонском районе Киева вражеский артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом.

Как сообщают в ГСЧС, в результате взрыва частично разрушена лестничная клетка с 1 по 3 этаж и фасад дома с 1 по 9 этаж.

Также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах. Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара.

В 07.04 пожар в девятиэтажном жилом доме удалось локализовать на площади 500 кв. м.