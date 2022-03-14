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Факти / Надзвичайні події

Обстріл будинку в Києві на Оболоні: двоє людей загинули, є постраждалі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Обстріл будинку в Києві на Оболоні: двоє людей загинули, є постраждалі

Унаслідок обстрілу російськими військами дев’ятиповерхового житлового будинку в Оболонському районі Києва загинули двоє людей.

Ще трьох постраждалих госпіталізували, дев’ятьом –  надали допомогу на місці. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 15 жителів та евакуювали 63 людини. Наразі пошуки ще тривають.

Обстріл будинку в Києві на Оболоні: двоє людей загинули, є постраждалі / 5 фотографий

Вранці 14 березня в Оболонському районі Києва ворожий артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Як повідомляють у ДСНС, унаслідок вибуху частково зруйнована сходова клітка з 1 по 3 поверхи та фасад будинку з 1 по 9 поверхи.

Також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах. Рятувальники негайно розпочали евакуацію мешканців та гасіння пожежі.

О 07.04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку вдалося локалізувати на площі 500 кв. м.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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