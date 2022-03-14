Утром 14 марта в 05.09 в Оболонском районе вражеский артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом.

Как сообщают в ГСЧС, в результате взрыва частично разрушена лестничная клетка с 1 по 3 этаж и фасад дома с 1 по 9 этаж.

Также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах. Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара. Ликвидация огня продолжается.

На месте задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

В 07.04 пожар в девятиэтажном жилом доме удалось локализовать на площади 500 кв. м. и спасти четырех человек. Но поиски еще продолжаются, информация о пострадавших уточняется.

В Киеве на Оболони артиллерийский снаряд попал в жилой дом / 7 фотографий

Также, по информации спасателей, враг попал в ангар в районе Святошино, в результате чего загорелись складские помещения. Огонь пытаются потушить. Информации о пострадавших пока нет.