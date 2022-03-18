Российские войска обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела загорелся 5-этажный жилой дом.

Огонь охватил с 1 по 3 этаж. Сейчас пожар уже потушили.

По предварительной информации, удалось спасти 12 жителей, эвакуировать 98. Травмировано четыре человека, к сожалению, один человек погиб.

Российские войска обстреляли жилой квартал Киева — есть погибший / 2 фотографии

17 марта российские захватчики обстреляли Святошинский район Киева, в результате чего возникли пожары. Погибли два человека.

Также 17 марта российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома в Вышгородском районе под Киевом. В результате обстрела разрушена многоэтажка в поселке Новые Петровцы, повреждены соседние жилые дома.

По данным полиции, погиб двухлетний ребенок, еще четыре человека получили многочисленные ранения.

Война в Украине длится уже 23-е сутки. Украинские защитники дают достойный отпор российским захватчикам. Однако путинские войска продолжают наносить ракетные удары по жилым домам, больницам, школам, объектам критической инфраструктуры и военным объектам.