В четверг, 17 марта, в результате обстрелов российских захватчиков в Святошинском районе Киева возникли пожары, погибло два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

– В результате попадания снарядов произошло возгорание двух автомобилей. В 17.04 возгорание было ликвидировано. Погиб один человек. На месте было задействовано две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Также неподалеку возникло возгорание травяного настила на площади 5 тыс. кв м. Ликвидация продолжается. На месте задействованы одна единица пожарной техники и пять человек личного состава, – говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что получили еще один вызов – о возгорании на складе.

– Площадь пожара составляет 10 тыс. кв м. Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего тушение пожара проводится с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб один человек, – сказано в заявлении.

По их словам, на месте задействовали 15 единиц пожарной техники и 67 человек личного состава.