40-летнюю женщину из села в Николаевской области будут судить за то, что она пыталась вывезти своего мужа через государственную границу в Молдову. Для этого 36-летний мужчина спрятался в картонном бейби-боксе с детскими игрушками.

Инцидент произошел 16 марта на международном пункте пропуска Россошаны. Коробка, внутри которой скрывался горе-уклон, лежала на заднем сиденье автомобиля Renault Clio.

За переправку мужа в Молдову 40-летнюю женщину будут судить, а он отделается штрафом / 6 фотографий

Кроме жены, которая находилась за рулем легковушки, внутри находились двое их общих детей.

На их глазах пограничники буквально вынимали отца из детской коробки, поскольку сам он не мог выбраться самостоятельно.

Штраф или тюрьма?

Учитывая украинское законодательство, а также военное положение, введенное в Украине 24 февраля, мужчину и женщину ждет разная ответственность.

На 36-летнего мужчину полиция составила админпротокол по ст. 204-1 (Незаконное пересечение государственной границы Украины) КУоАП. Нарушителя ждет штраф (от 200 до 500 необлагаемых минимумов) или же арест на 15 суток.

Поскольку на период военного положения выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен, вероятнее всего, уклоняющимся заинтересуется военкомат.

40-летнюю женщину, как ни странно, ждет реальная уголовная ответственность. Производство открыто по ч.1 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от трех до пяти лет тюрьмы.

Обвинительный акт в отношении женщины уже направлен в суд: кто придумал “оригинальную” идею с утаиванием мужчины призывного возраста среди детских игрушек, она не призналась.