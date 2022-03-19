40-річну жінку з села на Миколаївщині судитимуть за те, що вона намагалася вивезти свого чоловіка через державний кордон у Молдову. Для цього 36-річний чоловік заховався у картонний бейбі-бокс з дитячими іграшками.

Інцидент стався 16 березня на міжнародному пункті пропуску Росошани. Коробка, всередині якої переховувався горе-ухилянт, лежала на задньому сидінні автомобіля Renault Clio.

За переправлення чоловіка у Молдову 40-річну жінку судитимуть, а він відбудеться штрафом / 6 фотографий

Окрім дружини, яка перебувала за кермом легковика, всередині перебувало двоє їхніх спільних дітей.

На їхніх очах прикордонники буквально діставали батька з дитячої коробки, оскільки сам він не міг вибратися самостійно.

Штраф чи в’язниця?

Зважаючи на українське законодавство, а також воєнний стан, запроваджений в Україні 24 лютого, на чоловіка і жінку чекає різна відповідальність.

На 36-річного чоловіка поліція склала адмінпротокол за ст. 204-1 (Незаконне перетинання державного кордону України ) КУпАП. На порушника чекає штраф (від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів) або ж арешт на 15 діб.

Оскільки на період воєнного стану виїзд із країни чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений, найімовірніше, ухилянтом зацікавиться воєнкомат.

На 40-річну жінку, як не дивно, чекає реальна кримінальна відповідальність. Провадження відкрито за ч.1 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Санкція інкримінованої статті передбачає від трьох до п’яти років в’язниці.

Обвинувальний акт щодо жінки вже скеровано до суду: хто вигадав “оригінальну” ідею з переховуванням чоловіка призовного віку серед дитячих іграшок, вона не зізналася.