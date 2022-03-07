Цена мужской чести: что известно об уклонистах на границе и какая ответственность за взятку

На двенадцатый день войны в Украине очереди граждан на границах со странами Европы не уменьшаются. Несмотря на разрешение покинуть страну только женщинам и детям, мужчины призывного возраста также пытаются вопреки закону уйти от войны.

Об этом в интервью 7 марта заявил начальник отдела организаций пограничного контроля Западного регионального управления ГНСУ Игорь Матвийчук.

Он подтвердил, что ежедневно на западных границах мужчины-уклонисты предлагают немалые взятки, чтобы сбежать из Украины.

— Предлагают, да. И я на самом деле горд наших военнослужащих, которые отказываются от таких сумм денег – 5, 10, 15 тыс. долларов. Таких случаев в пределах 10-20 суток.

Также бывают случаи, когда мужчины призывного возраста (18-60 лет), которым отказали в пересечении границы, прибегают к самовольному бегству, но их также задерживают и передают в руки полиции.

Таких случаев, по предварительным подсчетам, примерно 40-50 в сутки. Однако это мизерная цифра по сравнению со 140 тыс. мужчин, которые наоборот, вернулись из-за границы, чтобы воевать против агрессора.

Какая ответственность

По словам Игоря Матвийчука, ответственность за незаконное пересечение границы Украины в мирное время достаточно сильно отличается от той, которая предусмотрена на случай военного положения в стране.

— В условиях мирного времени это административная ответственность (за незаконное пересечение границы, за ее организацию). Взятка, конечно, что уголовная ответственность и в мирное время, однако в условиях военного положения она куда строже.

Механизм работы пограничников следующий: они сразу вызывают подразделение Нацполиции, информируют военкоматы об обнаружении потенциальных призывников, которым нужно вручить повестку.

Игорь Матвийчук также добавил, что человеческий фактор играет не последнюю роль в том, чтобы не пропускать уклониста от службы в ВСУ через границу. Дело в том, что большинство работниц на пропускных пунктах со странами Европы – это женщины.

– В большинстве проверкой документов у нас занимаются женщины. Представьте, когда вооруженная женщина с автоматом оформляет мужчину, который не на фронт возвращается, а едет за границу и объясняет, что у него там дети или еще что-то. Хотя у той женщины тоже дети, которые ждут маму дома.

В то же время, Игорь Матвийчук допускает, что единичные случаи реальной взяточничества на границе возможны, однако верить стоит только проверенным источникам, а не сомнительным Telegram-каналам.

Он призвал граждан, ставших свидетелями подобных случаев, сразу обращаться в соответствующие органы, чтобы факт взяточничества был разоблачен и доказан.