В Тростянце нашли тела жителей, которых пытали российские военные

В освобожденном от вражеской армии Тростянке в Сумской области обнаружили тела мирных жителей, которых пытали. Начались досудебные расследования.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, российские военные во время оккупации Тростянца похищали и издевались над местными жителями города, нарушая требования Женевской конвенции о защите гражданского населения.

После освобождения города от захватчиков обнаружили два связанных тела с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались мирные жители, родственники которых сообщали об исчезновении за несколько дней до этого.

Сейчас продолжаются досудебные расследования. Прокуратура открыла уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Выяснить обстоятельства преступления поручили отделу полиции №1 (Тростянец) Ахтырского райуправления полиции ГУ Нацполиции в Сумской области.

В Офисе генерального прокурора Украины призвали свидетелей фиксировать военные преступления России и присылать все доказательства на специальный сайт.