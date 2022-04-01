Россия совершает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг наносит систематические ракетно-бомбовые и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры, зданиям органов госуправления и украинским городам.

Подразделения ВСУ возобновили контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

Вражеские войска перегруппируют и могут сосредоточить основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На Северском направлении противник продолжает блокировку города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы на малом расстоянии от госграницы Украины.

После ухода врага подразделения ВСУ взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и совершать артиллерийские обстрелы города.

На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец. В Генштабе ВСУ предположили, что российская армия будет проводить усиление группировки вражеских войск на Изюмском направлении.

На Донецком направлении враг продолжает огневое влияние и штурмовые действия на отдельных направлениях. Продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам.