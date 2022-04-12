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Факты / Происшествия

Россия применила химическое оружие в Мариуполе

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Россия применила химическое оружие в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупационные войска применили против украинских военных и гражданских лиц химическое оружие.

— Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь ядовитое вещество неизвестного происхождения, — сообщили в полке Азов, который защищает Мариуполь.

Там добавили, что химическое оружие россияне сбросили с беспилотника.

В результате химатаки у людей наблюдаются дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром (признак нарушения питания тканей головного мозга: нарушение походки, головная боль, тошнота). Вследствие этого люди могут получить инвалидность.

— Последствия использования неизвестного вещества уточняются, — добавили в Азове.

Источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил, что вероятность использования рашистами химического оружия очень высока.

Самое страшное, что пропагандисты РФ открыто проанонсировали атаку на Мариуполь.

11 апреля в 15.07 на канале РИА Новости появился пост с призывом о применении химоружия.

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Террорист в “ДНР” Эдуард Басурин призвал травить украинских бойцов химическим оружием из-за бессилия во время штурма Мариуполя.

— Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор, — заявил террорист.

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